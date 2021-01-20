Son dakika haber... ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni - Son Dakika

Son dakika haber... ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni

20.01.2021 14:47
Son dakika haber... ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni, System.String[]

Son dakika haberi... Dünyanın merakla takip ettiği Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri, yerlerini almaya başladı.

Dünyanın merakla takip ettiği Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri, yerlerini almaya başladı. 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskının ardından yemin töreni askerlerin gölgesinde gerçekleştirilecek.

Dünyanın merakla takip ettiği Joe Biden'ın yemin törenine saatler kaldı. Joe Biden'ın resmi olarak göreve başlaması anlamına gelen yemin törenine ilişkin hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Kongre baskının ardından dünyanın gözünü çevirdiği başkent Washington D.C'de arttırılan güvenlik önlemleri, tören öncesinde daha da sıklaştırıldı. Kongre baskının ardından demir bariyerlerle koruma altına alınan Beyaz Saray ve Kongre binasının çevresindeki güvenlik arttırıldı. Biden'ın yemin töreni öncesi görev alacak Ulusal Muhafızlar ve polisler görev yerlerini aldı.

12 ULUSAL MUHAFIZ PERSONELİ GÖREVDEN ALINDI

Biden'ın yemin törenine saatler kala, görevden alınan Ulusal Muhafız personeli sayısı 12'ye yükseldi. Ulusal Muhafız Bürosu Başkanı General Daniel R. Hokanson yaptığı açıklamada, başkent Washington DC'de bugün yapılacak yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız personelinin görevden alındığını belirtti. Hokanson, uygunsuz yorumları ve paylaşımları nedeni ile 2 personelin, yapılan inceleme sürecinde şüpheli davranışları nedeniyle 10 personelin daha görevden alındığını aktardı. Hokanson, görevden alınan personeller hakkında ayrıntı vermedi.

Öte yandan törende 25 bin Ulusal Muhafız görev alacak.

(Ayten Mammadova/İHA)

Washington, Joe Biden, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Ayşenur Arslan ile Baro Başkanının 'Bunak' değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Rus muhalif Navalny, Putin'in sarayının detaylarını paylaştı: Monako'nun 39 katı büyüklüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti Cani koca, kumar borcu yüzünden kavga ettiği astım hastası karısını boğarak öldürdü
Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti         
15:39
Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı         
15:18
Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı         
15:07
Türkiye'den ihraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den Türkiye'den ihraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den         
15:04
Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadın canına kıymıştı! Her şey erkek arkadaşının ailesiyle tartıştıktan sonra olmuş Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadın canına kıymıştı! Her şey erkek arkadaşının ailesiyle tartıştıktan sonra olmuş         
14:49
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı         
14:23
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var         
14:03
Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor         
13:47
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Sevgilisinin ölüm haberini alan genç kız, hastanede kalbine sıkıp intihar etti Sevgilisinin ölüm haberini alan genç kız, hastanede kalbine sıkıp intihar etti         
11:06
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 15:51:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei