Son dakika haber! - ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni- Yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri yerlerini alıyor, güvenlik arttırılıyor - Son Dakika

Son dakika haber! - ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni- Yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri yerlerini alıyor, güvenlik arttırılıyor

20.01.2021 15:01

Son dakika haberi: - ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni Yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri yerlerini alıyor, güvenlik arttırılıyor Dünyanın merakla takip ettiği Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri, yerlerini almaya başladı.

- ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni

Yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri yerlerini alıyor, güvenlik arttırılıyor

WASHINGTON - Dünyanın merakla takip ettiği Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri, yerlerini almaya başladı. 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskının ardından yemin töreni askerlerin gölgesinde gerçekleştirilecek.

Dünyanın merakla takip ettiği Joe Biden'ın yemin törenine saatler kaldı. Joe Biden'ın resmi olarak göreve başlaması anlamına gelen yemin törenine ilişkin hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Kongre baskının ardından dünyanın gözünü çevirdiği başkent Washington D.C'de arttırılan güvenlik önlemleri, tören öncesinde daha da sıklaştırıldı. Kongre baskının ardından demir bariyerlerle koruma altına alınan Beyaz Saray ve Kongre binasının çevresindeki güvenlik arttırıldı. Biden'ın yemin töreni öncesi görev alacak Ulusal Muhafızlar ve polisler görev yerlerini aldı.

12 Ulusal Muhafız personeli görevden alındı

Biden'ın yemin törenine saatler kala, görevden alınan Ulusal Muhafız personeli sayısı 12'ye yükseldi. Ulusal Muhafız Bürosu Başkanı General Daniel R. Hokanson yaptığı açıklamada, başkent Washington DC'de bugün yapılacak yemin töreninde görevli 12 Ulusal Muhafız personelinin görevden alındığını belirtti. Hokanson, uygunsuz yorumları ve paylaşımları nedeni ile 2 personelin, yapılan inceleme sürecinde şüpheli davranışları nedeniyle 10 personelin daha görevden alındığını aktardı. Hokanson, görevden alınan personeller hakkında ayrıntı vermedi.

Öte yandan törende 25 bin Ulusal Muhafız görev alacak.

Son dakika haber! - ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni- Yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri yerlerini alıyor, güvenlik arttırılıyor
Son dakika haber! - ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni- Yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri yerlerini alıyor, güvenlik arttırılıyor
Son dakika haber! - ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni- Yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri yerlerini alıyor, güvenlik arttırılıyor
Son dakika haber! - ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni- Yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri yerlerini alıyor, güvenlik arttırılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! - ABD'de askerlerin gölgesinde devir teslim töreni- Yemin törenine saatler kala güvenlik görevlileri yerlerini alıyor, güvenlik arttırılıyor - Son Dakika


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