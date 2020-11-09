ABD başkanlık seçimlerini, Covid-19 pandemisiyle mücadele için, hiç gecikmeden bir "görev gücü" oluşturacağını söyleyen Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükseldi.

Yatırımcılar aynı zamanda, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bir Salman'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, pandemi döneminde düşen talebi dengelemek için uygulamakta olduğu üretim kısıntısının hafif yükseltilebileceğine ilişkin açıklamasını da dikkate aldılar.