Son dakika haber! ABD'de bina çöktü: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! ABD'de bina çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

18.06.2022 19:23
Son dakika haber! ABD'de bina çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber: ABD'nin Philadelphia eyaletinde yangın çıkan binanın çökmesi sonucu 1 itfaiyeci hayatını kaybetti, 4 itfaiye görevlisi yaralandı.

ABD'nin Philadelphia eyaletinde yangın çıkan binanın çökmesi sonucu 1 itfaiyeci hayatını kaybetti, 4 itfaiye görevlisi yaralandı.

ABD'nin Philadelphia eyaletinde bir binada yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından bina çöktü. Olayda 1 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Philadelphia İtfaiye Şefi Yardımcısı Craig Murphy, yangının öğleden sonra meydana geldiğini ve söndürülen binanın daha sonra çöktüğünü belirterek, "Bunu tahmin edemezdik. Yaşadığımız bu olay departmanımıza gerçekten zarar veren feci bir kazaydı" dedi.

Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün görev başındayken bir çalışanını kaybeden Philadelphia itfaiye teşkilatı ve tüm Philadelphia için yas tutuyorum" ifadelerini kullandı. - PHILADELPHIA

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Philadelphia, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! ABD'de bina çöktü: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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