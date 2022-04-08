Son dakika haberi... ABD'de çalılık alandaki yangından yükselen duman gökyüzünü sardı - Son Dakika

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde çalılık alanda çıkan yangından yükselen duman gökyüzünü kapladı.

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Beaver County'de yaklaşık 24 bin dönümlük alanı küle çeviren yangınla mücadele sürüyor. Oklahoma İtfaiye Servisi, çalılık alandaki yangının, olumsuz hava koşulları nedeniyle büyümeye devam ettiğini belirtti. Yangından yükselen dumanlar ise gökyüzünü neredeyse tamamen sardı. Yetkililer, kuru ve rüzgarlı hava koşullarının yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti.

(İHA)