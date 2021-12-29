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Son dakika haber! ABD'de Denver saldırısında can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! ABD'de Denver saldırısında can kaybı 5'e yükseldi

29.12.2021 11:32
Son dakika haber! ABD'de Denver saldırısında can kaybı 5'e yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin Denver kentinde silahlı bir kişinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5' e yükseldiği bildirilirken polis saldırganın ise 47 yaşındaki Lyndon James McLeod olduğunu açıkladı.

ABD'nin Denver kentinde silahlı bir kişinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5' e yükseldiği bildirilirken polis saldırganın ise 47 yaşındaki Lyndon James McLeod olduğunu açıkladı.

ABD'nin Colarado eyaletine bağlı Denver kentinde Pazartesi günü gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise ağır yaralanmıştı. Denver polisi, saldırıda ağır yaralanan bir otel görevlisinin bugün hayatını kaybettiğini açıklarken saldırganın kimliğinin ise belirlendiğini duyurdu. Polis, saldırganın 47 yaşında Lyndon James McLeod isimli bir şahıs olduğunu açıklarken öldürdüğü şahıslarla olan bağının ise henüz bilinmediğini söyledi.

Saldırı noktaları açıklandı

Polis 47 yaşındaki saldırgan McLeod'un, saldırı gerçekleştirdiği noktaları açıkladı. Pazartesi günü yerel saatle 17.00'de şehir merkezindeki bir dövme salonuna giren saldırgan 2 kadını öldürmüş ve 1 kişiyi yaralamıştı. Daha sonra bir eve girerek 1 kişinin daha ölümüne sebep olan saldırgan, polisin olay yerine gelmesiyle birlikte polisle çatışmaya girmişti. Saldırganın Lakewood'a kaçıp orada da bir dövme salonuna girmesiyle bir adamı daha vurduğunu ve yakınlarda olan bir otele girerek otel görevlisini yaraladığını açıklandı.

Öte yandan Lakewood Polis Sözcüsü John Romero, saldırganın bir polis memuru tarafından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirterek saldırganla çatışmaya girerek yaralanan polis memurunun ise sergilediği davranışının "kahramanca" olduğunu söyledi. Romeo, yaralanan polis memuru için, kendini tehlikeye atıp yaralandığını ve ameliyata alınan polis memurunun durumunun iyi olduğunu söyledi. - NEW YORK

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Polis Memuru, Denver, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! ABD'de Denver saldırısında can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ABD'de Denver saldırısında can kaybı 5'e yükseldi - Son Dakika
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