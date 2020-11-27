Son dakika haberleri: ABD'de direksiyonda uyuyan sürücüsünün kaza anı kamerada - Son Dakika

ABD'nin Teksas eyaletinde direksiyon başında uyuyan bir sürücü, yol kenarındaki polis aracına çarparak yan döndü ve metrelerce yolun üzerinde kaydı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı.

Teksas eyaletinde yolda kalan araca yardımcı olan trafik polisleri, direksiyon başında uyuyan sürücünün yan dönen aracından son anda kurtuldu. Grand Prairie Polisi, polis aracına çarparak yan yatan aracın kayarak sürüklendiği anları görüntüledi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Polis yaptığı açıklamada soğuk hava şartları sebebiyle aracın kaydığı ve sürücünün ise direksiyon başında uyuduğunu ifade etti. Görüntülerde, kayan aracın yol kenarındaki polislere doğru ilerlediği, polislerin ise kaçtığı görüldü.