Son dakika haber... ABD'de Ermenistan'ın saldırısıyla şehit olan Azerbaycanlılar için dua okundu - Son Dakika

ABD'de Ermenistan'ın saldırısıyla şehit olan Azerbaycanlılar için dua okundu

WASHINGTON(İHA)-ABD'de Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırına yaptığı saldırılarda şehit olan Azerbaycanlılar için dua okundu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Ermenistan'ın 12 Temmuz tarihinde Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine yaptığı saldırılarda şehit olan 12 Azerbaycan askeri ve vatandaşı için dua okundu. Başkentte bulunan Diyanet Merkezi'nde yapılan programa Türkiye Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Azerbaycan Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov katıldı.