ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Filistin Amerikan Toplum Merkezi (PACC) adlı sivil toplum kuruluşuna yönelik yapılan bombalama ve ölüm tehditleri tepki çekti.

Yerel basına konuşan PACC çalışanları, dün bilinmeyen numaralardan 30 civarında telefon geldiğini, PACC'nin bombalanması dahil çalışanlara yönelik tecavüz ve ölüm tehditleri aldıklarını belirtti.

Telefonda ırkçı ve İslamofobik küfürlere de maruz kaldıklarını aktaran çalışanlar, numaralardan birinin Teksas eyaletine ait olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi New Jersey Ofisi (CAIR-NY) yetkilileri de Clifton polis departmanı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile temas ederek PACC'ye yönelik güvenlik önlemlerinin artırılması ve olayın araştırılması talebinde bulundu.

CAIR-NJ Başkanı Selaedin Maksut, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tehditlerin İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren saldırılarının ardından gelmesinden dolayı ciddiye alınması gerektiğini, ülkedeki Filistinlilerin ve Müslümanların risk altında olduğunu belirtti.

Maksut, "İsrail'in Apartheid rejimini ve Filistinlileri öcü gibi gösteren vahşetini destekleyen propaganda, ABD'de Filistin ve Müslüman karşıtı nefret için verimli bir zemin sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.