Son dakika haber | ABD'de Floyd'un ölümüne karışan 3 eski polis, juri tarafından suçlu bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | ABD'de Floyd'un ölümüne karışan 3 eski polis, juri tarafından suçlu bulundu

25.02.2022 01:46
Son dakika haber | ABD'de Floyd'un ölümüne karışan 3 eski polis, juri tarafından suçlu bulundu

Son dakika haberler... NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan 3 eski polis memuru yargılandıkları mahkemede suçlu bulundu.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan 3 eski polis memuru yargılandıkları mahkemede suçlu bulundu.

St. Paul şehrinde görülen ve yaklaşık bir ay süren dava sonunda jüri heyeti, Tou Thao, J. Alexander Kueng ve Thomas Lane'nin, Floyd'un sivil haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

Eski polis memurları, hükümet yetkisi altında hareket ederken olay sırasında Floyd'a yardım etmemek ve görevlerini suiistimal etmekten dolayı ölümle sonuçlanan bir federal sivil haklar ihlali ile suçlanıyordu.

Uzmanlar, federal sivil haklar ihlali suçlamasının ömür boyu hapis veya hatta ölümle cezalandırmayı kapsadığını, ancak bu tür ağır cezaların son derece nadir verildiğini belirtiyor.

Ayrıca 3 eski polis hakkında, eyalet tarafından yöneltilen "cinayet ve adam öldürmeye yardım ve yataklık etme" suçlamaları bulunuyor. Bu davanın görülmesine 13 Haziran'da başlanması bekleniyor.

George Floyd olayı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

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Kaynak: AA

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