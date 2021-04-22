ABD'de gözaltı sırasında polise direnirken öldürülen gencin görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

ABD'de gözaltı sırasında polise direnirken öldürülen gencin görüntüleri paylaşıldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde geçen hafta okulun tuvaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden 17 yaşındaki siyahi gencin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntü paylaşıldı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde geçen hafta okulun tuvaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden 17 yaşındaki siyahi gencin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntü paylaşıldı. ABD'de polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlere ait görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkenin Tennessee eyaletinde 12 Nisan'da gerçekleşen olayda 17 yaşındaki siyahi Anthony J. Thompson Jr. 'nin aile içi şiddet iddiasıyla polis tarafından Knox kentinde yer alan Austin-East Magnet Lisesi'ndeki bir tuvalette gözaltına alınmıştı. Polis, Anthony J. Thompson Jr. 'nin silah çektiği nedeniyle vurulduğunu açıklamıştı.Knox Bölge Başsavcısı Charme Allen,düzenlediği basın toplantısında olaya ait görüntüleri yayınladı. Polisin vücut kamerasına yansıyan görüntüde, polisin kelepçelemek istediği sırada Thompson Jr'nin polisin silahına uzanmaya çalıştığı ve ikili arasında boğuşma yaşandığı görülüyor.



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