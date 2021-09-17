Son dakika haber! ABD'de hastaneye yatışlara karşı en etkili Kovid-19 aşısının Moderna olduğu açıklandı - Son Dakika

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatışlara karşı en etkili aşının Moderna olduğu bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) araştırması, Massachusetts merkezli ilaç firması Moderna'nın Kovid-19 aşısının hastaneye yatışlara karşı yüzde 93 koruma sağladığını ortaya koydu.

11 Mart ve 15 Ağustos tarihleri ??arasında gerçekleştirilen araştırmada, Moderna'nın ardından bu oranın diğer Kovid-19 aşılarından Pfizer-BioNTech'te yüzde 88, Johnson & Johnson 'da ise yüzde 71 olduğu anlaşıldı.

Araştırma raporunda, "Bu veriler, aşı ile koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olduğunu gösterse de onaylanmış tüm Kovid-19 aşıları hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Moderna aşısına, Pfizer-BioNTech'in acil kullanım izninden kısa bir süre sonra Aralık 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım onayı verilmişti.

Bununla birlikte Pfizer-BioNTech, ağustos ayında FDA kuruluşundan aldığı belgeyle tam onay almış tek Kovid-19 aşısı olma özelliğini koruyor.