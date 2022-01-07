Üye Girişi
Son dakika haber! ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi yarın nakledilecek - Son Dakika

Son dakika haber! ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi yarın nakledilecek

07.01.2022 22:51
Son dakika haber! ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi yarın nakledilecek

Bir son dakika haberine göre ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Birkan Uzun'un naaşı, yarın Los Angeles'tan İstanbul'a gönderilecek.

ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı Birkan Uzun'un naaşı, yarın Los Angeles'tan İstanbul'a gönderilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD'nin Oregon eyaletinde 1 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Uzun'un cenaze işlemleri sona erdi.

Uzun'un naaşı Bend bölgesinden Portland'a kara yoluyla, ardından Portland'dan Los Angeles'a hava yoluyla ulaştırılacak.

Bugün yerel saatle 20.00'de Los Angeles'a ulaşması beklenen naaş, 8 Ocak Cumartesi THY uçağı ile İstanbul'a gönderilecek.

Pazar günü İstanbul'a ulaşması beklenen Uzun'un naaşı, 9 Ocak Pazar gecesi İstanbul Havalimanından KKTC Ercan Havalimanına gönderilecek.

Naaşın 9 Ocak'ı 10 Ocak'a bağlayan gece Lefkoşa'ya ulaşması bekleniyor.

Uzun'un cenazesi, 10 Ocak Pazartesi günü, programının KTTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı cenaze töreni ile Lefkoşa'da toprağa verilecek.

Uzun, KKTC bayrağını Antarktika'nın en yüksek noktasına dikmişti

Amerika'nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Uzun, 16 Aralık 2021'de, 4892 rakımla "Antarktika'nın en yüksek noktası" olan Vinson Dağı'nın zirvesine ulaşarak KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.

Gazimağusa'da 1993'te dünyaya gelen Uzun, 2011'den bu yana ABD'de yaşıyordu.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi yarın nakledilecek - Son Dakika


Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen yorumu: Bunun dünyada benzeri yok Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen yorumu: Bunun dünyada benzeri yok         
22:45
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
22:44 Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen yorumu: Bunun dünyada benzeri yok
22:28 Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
22:18 Kaleci Ertaç'ın vurduğu top Fırat Aydınus'un kafasına isabet etti
21:59 Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca: İnsanlık dışı
21:54 Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
21:31 Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
21:10 Rıdvan Dilmen'den Trabzon maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum
20:48 Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti!
20:35 Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor!
20:28 Son Dakika: Benzin ve motorine zam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 23:01:36. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! ABD'de hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan Uzun'un cenazesi yarın nakledilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement