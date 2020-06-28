Son dakika haber: ABD'de iş yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: ABD'de iş yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin California eyaletinde bir süpermarket zincirine ait dağıtım merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çalışanın hayatını kaybettiği, saldırganın ise polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde bir süpermarket zincirine ait dağıtım merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 çalışanın hayatını kaybettiği, saldırganın ise polis tarafından öldürüldüğü belirtildi.


California eyaletinin Red Bluff kentinde süpermarket zinciri Walmart'a ait dağıtım merkezinde vardiya değişimi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 çalışanın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kimliği henüz açıklanmayan saldırganın ise polis tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Saldırının ardından polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. - CALİFORNİA

Amerika Birleşik Devletleri, California, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 08:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ABD'de iş yerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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