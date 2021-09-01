Son dakika haber... ABD'de Kongre baskını soruşturmasında sosyal medya şirketlerinden kişisel verilerin istenmesi tartışılıyor - Son Dakika

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Demokrat komitenin 30 sosyal medya ve telekomünikasyon şirketinden kişisel verileri istemesi tartışma yarattı.

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmak için Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlardan kurulan komite çalışmalarını sürdürüyor.

Komite, 30 Ağustos'ta 30 sosyal medya ve telekomünikasyon şirketinden eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın Kongre üyeleri ve danışmanların 6 Ocak'ta yaptığı telefon görüşmeleri ve paylaşımların detaylarını istedi.

Öte yandan Demokratların söz konusu şirketlerden kişisel verileri istemesi Cumhuriyetçi cephede tepkiye yol açtı.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya ve telekomünikasyon şirketlerine verileri paylaşmaması çağrısı yaparken, "Verileri paylaşırsanız, Cumhuriyetçiler bunu unutmaz." ifadesini kullandı.