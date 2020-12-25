Son dakika haber... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 337 bin 110'a yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 337 bin 110'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 337 bin 110 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 19 milyon 121 bin 290 kişiye ulaştı. Ülkede, 11 milyon 219 bin 489 kişinin iyileştiği ve 7 milyon 564 bin 691 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.