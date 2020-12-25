Son dakika haber | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 337 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haber | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 337 bini geçti

25.12.2020 17:57
Son dakika haber | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 337 bini geçti, System.String[]

Son dakika haberler... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 753 artarak, 337 bin 81'e ulaştı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 753 artarak, 337 bin 81'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 193 bin 519 artışla 19 milyon 117 bin 212'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 753 artarak, 337 bin 81'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 219 bini geçerken ülke genelinde 242 milyon 83 binden fazla test yapıldı.

Ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyaletler arasında California 2 milyon 45 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 663 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 247 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında ise New York 37 bin 13 ile ülkede ilk sırada bulunurken, 931 binden fazla vaka ile de dördüncü sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 155 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 425 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 337 bini geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu paylaştı: Vaka sayısında önemli oranda düşüş var "Bu kadarı da olmaz" dedirten hırsızlık! Su sayacını çalan hırsız, binayı terk etmeden önce yerleri sildi Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde "yoğunluk" uyarısı Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Tavuk fiyatlarını bile solladı! İşte yetkililere göre yumurtaya gelen zammın nedeni Yaşlı adam, otel tuvaletinde ölü bulundu "Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi         
18:04
F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Zico: Alex, sadece işini yapan futbolcudan fazlası olmalıydı F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Zico: Alex, sadece işini yapan futbolcudan fazlası olmalıydı         
17:29
Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma         
17:06
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen yine hakim karşısında! Rahat tavırları 'pes' dedirtti 26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen yine hakim karşısında! Rahat tavırları 'pes' dedirtti         
14:54
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım         
13:29
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Muhtarın telefonları susmuyor! 'Kıyamet Köyü' Şirince yeni yıla kapalı gişe girecek Muhtarın telefonları susmuyor! 'Kıyamet Köyü' Şirince yeni yıla kapalı gişe girecek         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 18:19:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 337 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei