Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 538 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 538 bini geçti

18.03.2021 17:01
Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 538 bini geçti, System.String[]

Son dakika haberleri... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1171 artarak 538 bini aştı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1171 artarak 538 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 58 bin 600 artarak 29 milyon 608 bin 410'a çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1171 artarak 538 bin 96'ya ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 631 bin 320 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 742 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 989 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 56 bin 987 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 171 ile New York ve 46 bin 827 ile Texas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan aşı sayısının 113 milyon 37 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 73 milyon 669 binden fazla kişiye ilk doz, 39 milyon 989 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 693 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 474 binden fazla vakayla Hindistan geliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 159 bini, Brezilya'da 284 bini geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, California, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 538 bini geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Edirnekapı Şehitliği'nde İmamoğlu'na tepki gösteren gazi yakını konuştu: Samimiyetsizliği gördüğüm için yaptım Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Muslera'ya indirim, savunmaya zam! G.Saray iki isimle daha sözleşme uzatıyor Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Anayasamızda var Yiyecek arayan ayı sürüsü mahalleye indi Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba
Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Marega'yı Porto bırakmak istemiyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Marega'yı Porto bırakmak istemiyor         
18:21
14 yaşındaki çocuğa inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi 14 yaşındaki çocuğa inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi         
18:11
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ücret müjdesi: Adaletli ek ödeme sistemi için çalışma gündemimizde Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ücret müjdesi: Adaletli ek ödeme sistemi için çalışma gündemimizde         
17:55
Hayvanat bahçesinden tüfekle öldürdükleri geyiği çalan iki kişi tutuklandı Hayvanat bahçesinden tüfekle öldürdükleri geyiği çalan iki kişi tutuklandı         
17:52
15 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan sapığa 30 yıl hapis 15 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan sapığa 30 yıl hapis         
17:38
Ali Babacan hükümete 12 soru sordu ve not verdi: Sıfır Ali Babacan hükümete 12 soru sordu ve not verdi: Sıfır         
17:17
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu         
14:47
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 18:32:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 538 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei