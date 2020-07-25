Son dakika haber | ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1166 artarak 148 bin 530'a...
Son dakika haberleri: ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1166 artarak 148 bin 530'a yükseldi.
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1166 artarak 148 bin 530'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 04:59
Kaynak: AA
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