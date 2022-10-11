Son dakika haber... ABD'de kreşte gaz sızıntısı: 25'i çocuk 33 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... ABD'de kreşte gaz sızıntısı: 25'i çocuk 33 kişi hastaneye kaldırıldı

11.10.2022 19:49
Son dakika haber... ABD'de kreşte gaz sızıntısı: 25'i çocuk 33 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir kreşte meydana gelen karbon monoksit sızıntısı nedeniyle 25'i çocuk, 8'i personel toplam 33 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir kreşte meydana gelen karbon monoksit sızıntısı nedeniyle 25'i çocuk, 8'i personel toplam 33 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Allentown kentindeki Happy Smiles adlı kreşte gelen karbon monoksit sızıntısı meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde birden fazla çocuğun zehirlenme belirtileri göstermesinin ardından kreşe çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, 25'i çocuk, 8'i personel toplam 33 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirterek, hastaneye kaldırılanların çoğunun sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Allentown İtfaiye Departmanından John Christopher yaptığı açıklamada, "Başlangıçta bilinci kapalı olan bir çocuk için tıbbi bir çağrıydı" ifadelerini kullandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yüksek düzeyde karbon monoksit tespit etmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarıldı. Kreşin izole bir bina olduğu ve bu nedenle sızıntının daha fazla yayılma riskinin olmadığı belirtildi.

Yerel basın, sızıntının arızalı bir ısıtma ünitesi ve tıkanmış bir havalandırma sisteminden kaynaklandığını aktarırken, henüz sızıntı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, ABD'de her yıl karbon monoksit zehirlenmesinden 400'den fazla kişi hayatını kaybediyor ve 4 bin kişi hastaneye kaldırılıyor. - PENNSYLVANIA

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pennsylvania, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... ABD'de kreşte gaz sızıntısı: 25'i çocuk 33 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... ABD'de kreşte gaz sızıntısı: 25'i çocuk 33 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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