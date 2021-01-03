Son dakika haber | ABD'de küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber | ABD'de küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü

03.01.2021 10:47
Son dakika haber | ABD'de küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

CNN'nin haberine göre, Oakland polisi, küçük bir uçağın Detroit'in Oakland kasabasında bir evin üzerine düştüğünü duyurdu.

Yetkililer, kazada biri pilot, 2'si yolcu olmak üzere 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kazanın meydana geldiği sırada ailenin oturma odasından başka bir odaya geçmesinin can kaybının artmasının önüne geçtiği kaydedildi.

Uçağın düştüğü evdeki ailenin kedisi ölürken, kaza nedeniyle evin bir kısmı da alev aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Oakland, Detroit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD'de küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika


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