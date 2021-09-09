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ABD'de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı - Son Dakika

ABD'de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı

09.09.2021 11:38
ABD'de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı, System.String[]

ABD'de Charlotte-Mecklenburg Polis Departmanı (CMPD), North Caroline eyaletinde yer alan Charlotte kentinde geçtiğimiz salı günü düzenlenen ve 3 yaşında bir erkek çocuğunun ölümüne, 4 yaşında bir kız çocuğunun ise yaralanmasına neden olan saldırının görüntülerini yayınladı.

ABD'de Charlotte-Mecklenburg Polis Departmanı (CMPD), North Caroline eyaletinde yer alan Charlotte kentinde geçtiğimiz salı günü düzenlenen ve 3 yaşında bir erkek çocuğunun ölümüne, 4 yaşında bir kız çocuğunun ise yaralanmasına neden olan saldırının görüntülerini yayınladı.

ABD'nin North Caroline eyaletinde yer alan Charlotte kentinde salı günü gece saatlerinde birden fazla kişi tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırganlar, eve yaklaşık 150 mermi ateşlemesi üzerine, saldırıya uykuda yakalanan 3 yaşındaki erkek çocuğu Asiah Figueroa hayatını kaybetmiş, Figueroa'nın 4 yaşındaki kız kardeşi ise yaralanmıştı. Silahlı saldırının ardından polis ekipleri olay yerine sevk edilmişti ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan saldırının adından Charlotte-Mecklenburg Polis Departmanı'ndan (CMPD), saldırıya ilişkin detayların ve saldırının düzenlendiği ana ait görüntülerin yer aldığı yeni bir açıklama geldi. CMPD'nin tarafından yayınlanan görüntülerde, 2 adet aracın saldırının gerçekleştiği evin önünde durmasının ardından araçlardan birden fazla saldırganın inerek eve kurşun yağdırdığı ve daha sonra ise araçlara binerek olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

CMPD, OLAY İLİŞKİN "CİNAYET SORUŞTURMASI" BAŞLATTI

CMPD tarafından yapılan açıklamada, CMPD Cinayet Birimi dedektifleri tarafından saldırının düzenlendiği sokaktaki diğer evlerin güvenlik kameralarına yansıyan olay anına ait görüntülerin yayınladığı ve dedektiflerin, görüntülerdeki araçları veya şüphelileri tanıyan herkesin durumu derhal yetkililere bildirmeleri yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, dedektiflerin olaya ilişkin "cinayet soruşturması" başlattığını belirten CMPD, salı günü yerel saatle 23.45 civarı Kuzey Departmanı memurlarının bölgede silah sesi ihbarlarına yanıt verdiğini kaydetti. CMPD, memurların olay yerine vardığında kurşun sabet etmesi sonucu yaralanan bir çocuk bulduğunu, ABD'de kar amacı gütmeyen bir sağlık kuruluşu olan Atrium Health'e nakledilen çocuğun ise hastanede hayatını kaybettiğini açıklandı. Saldırı sırasında ise evin içinde 11 kişinin bulunduğunu belirten CMPD, kurşunların isabet ettiği Figueroa'nın 4 yaşındaki kız kardeşinin ise hayatta kalmasının beklendiğini bildirdi.

"3 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLEREK BU SABAH NASIL UYANABİLİRSİN"

CMPD Müdürü Johnny Jennings düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki Figueroa'nın hayatını kaybetmesine neden olan saldırganlara tepkisini göstererek, "Dün gece yaptıklarının, senin gibi büyüyüp oynama fırsatını asla bulamayan 3 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğünü bilerek bu sabah nasıl uyanabilirsin" ifadelerini kullandı.

ABD'de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Charlotte, Polis, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de polis, 3 yaşında bir çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırı görüntülerini yayınladı - Son Dakika
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