Son dakika haber... ABD'de polis siyahi Wright'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika

Son dakika haber... ABD'de polis siyahi Wright'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı

12.04.2021 22:24
Son dakika haber... ABD'de polis siyahi Wright'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Brooklyn Center Polis Departmanı, ABD'nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde polis tarafından vurularak hayatını kaybeden siyahi Daunte Wright'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı.

Brooklyn Center Polis Departmanı, ABD'nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde polis tarafından vurularak hayatını kaybeden siyahi Daunte Wright'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı. Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon, Wright'ın vurularak öldürülmesinin kaza olduğunu ifade etti.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Siyahi gencin ölümünün ardından halk eyaletin kuzeyindeki Brooklyn Center'da sokağa dökülmüş, siyahi gencin ailesinin de katıldığı gösterilerde "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) pankartları taşınmıştı.

Yaşanan olayın ardından Brooklyn Center Polis Departmanı tarafından düzenlenen basın toplantısında, Wright'ın vurulma anına ait görüntüler yayınlandı. Wright'ın polis çevirmesinden kaçmaya çalıştığı sırada polis memurları tarafından vurulduğu anların kayda geçtiği görüntüler, ABD'de büyük tepki çekti. Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon görüntülere ve olaya dair yaptığı açıklamada, polis kameraları tarafından kayda alınan Wright'ın vurulduğu görüntülerin doğası gereği "rahatsız edici" olduğu konusunda uyardı.

"Wright'ın yakalama kararı vardı"

Basın mensuplarının Wright'ın ölümüne neden olan trafik çevirmesinde neler yaşandığına dair soruları üzerine Gannon, "Kamu güvenliği brifinginden anladığım kadarıyla araçta süresi dolmuş bir kayıt görünüyordu. Etiketlerin süresi dolmuştu. Polis memuru vardığında ve temas kurduğunda o sırada arabaya doğru yürüdüğünde, dikiz aynasından asılı bir cisim olduğunu fark etti. Bu nedenle polis memuru ilk teması kurdu, kimliğini veya ismini aldı, arabasına geri döndü ve o sırada ismini aradı ve bir gözaltı emri olduğunu öğrendi. Bu yüzden onu arabadan çıkardılar ve gözaltına almaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Arama emri hakkındaki soruları cevaplayan Gannon, "Tutuklama emriyle ilgili büyük bir kabahat emri dışında çok az bilgim var" dedi.

"Wright'ın vurulması bir kaza olabilir"

Emniyet Müdürü Gannon, Wright'ı vuran memurun yanlışlıkla elektro şok cihazı yerine silah çektiğine inandığını belirtti. Polis memurlarının eğitimi gereği genel olarak kullandığı elinin tarafında silah taşıdığını, diğer elinin hizasında ise elektro şok cihazı taşıdığını belirten Gannon, yaşanan olayda polis memurunun elektro şok cihazı yerine yanlışlıkla silahını çektiğini ifade etti. Gannon, "Bilgilendirme amacıyla baskın tarafımızda tabancalarımızla ve zayıf tarafımızda taşıdığımız elektro şok cihazları ile eğitim yapıyoruz. Eğer ki sağ elinizi kullanıyorsanız silahınızı sağ tarafınızda, elektro şok cihazını ise solda taşırsınız. Bu bilinçli olarak yapılır ve eğitilir. Görüntüleri izlediğimde ve polis memurunun emirlerini dinlediğimde, inanıyorum ki polis memurunun elektro şok cihazını çekme niyeti vardı, fakat bunun yerine Bay Wright'ı tek kurşunla vurdu. Bu, Bay Wright'ın trajik bir şekilde ölümüyle sonuçlanan kazara bir atıştı" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı anlarda polis memurlarının tepkisine ve olaya müdahalesine de değinen Gannon, "Duyduğunuz gibi, polis memuru Bay Wright ile mücadele ederken birkaç kez elektro şok, elektro şok diye bağırıyor. Bu, daha az ölümcül bir cihaz olan elektro şok cihazını çekmeden önce polis memurlarının eğitiminin bir parçasıdır. Bu, diğer memurların ve şüphelinin bir elektro şok cihazının çekilmesinin yakın olduğunun farkında olmasını sağlamak için yapılır. Fakat bu olay sırasında polis memuru elektro şok cihazı yerine silahını çekti" dedi.

Gannon, Minnesota Ceza İdaresi Bürosundan bağımsız bir soruşturma yürütmesini istediğini kaydederek, polis memurunun şu anda idari izinde olduğunu bildirdi.

Wright'ı vuran polis memurunun adı "kısa süre içinde" açıklanacak

Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliott ve Şehir Yöneticisi Curt Boganey ise yaptıkları açıklamada, Wright'ı vuran polis memurun adının neden açıklanmadığı konusuna değindi. Belediye Başkanı Elliott, vurulma olayının soruşturma altında olması nedeniyle bu bilginin şu anda "ayrıcalıklı" bilgi olduğunu ifade ederek, söz konusu kadın polis memuru hakkında ek bilgi paylaşmaya istekli olduğunu ifade etti. Boganey, Wright'ı vuran polis memurunun adının "kısa süre içinde" açıklanacağını kaydetti.

Minneapolis'te Ulusal Muhafızlar görevlendirildi

Minnesota Valisi Tim Walz yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı Brooklyn Center'da polis ve protestocular arasında çatışmalar, isyanlar ve yaygın yağmalanmalara neden olan Wright'ın pazar günü polis tarafından vurulmasının ardından Minneapolis'e ek destek olarak Ulusal Muhafız güçlerinin konuşlandırılması için emre imza attığını açıkladı.

Minnesota Ulusal Muhafızları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Derek Chauvin davası sırasında düzeni sağlamak adına yaklaşık 500 personelin harekete geçirildiği ve "Brooklyn Center'da meydana gelen olaylara yanıt olarak" daha fazla Muhafız Alayı'nın konuşlandırılmasının hızlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Brooklyn Center'da meydana gelen olaylara yanıt olarak ek Muhafız Alayı'nı görev başlarına getirme planlarını hızlandırma sürecindeyiz. Hayatları ve mülkleri korumaya ve Minnesota toplumunda barışı sürdürmeye yardımcı olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - MİNNESOTA

Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota, Brooklyn, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... ABD'de polis siyahi Wright'ın vurulma anına ait görüntüleri yayınladı - Son Dakika


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