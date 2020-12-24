Son dakika haber | ABD'de sağlık alanında 2020'nin en çok ilgi gören hikayesi 'sivrisinekler' çıktı - Son Dakika

Son dakika haber | ABD'de sağlık alanında 2020'nin en çok ilgi gören hikayesi 'sivrisinekler' çıktı

24.12.2020 11:06
Son dakika haber | ABD'de sağlık alanında 2020'nin en çok ilgi gören hikayesi 'sivrisinekler' çıktı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin (CDC) Küresel Sağlık Merkezi misyonu sağlık dalında 2020'nin en çok ilgi gören 5 hikayesini yayımladı.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin (CDC) Küresel Sağlık Merkezi misyonu sağlık dalında 2020'nin en çok ilgi gören 5 hikayesini yayımladı. Çıkan sonuçta sivrisineklere olan ilgi, dünyayı saran Kovid-19'u geride bıraktı.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin (CDC) Küresel Sağlık Merkezi misyonu diğer kurumlar gibi gibi 2020'nin en çok ilgi gören 5 hikayesini yayımladı. Herkes en çok ilgi gören hikayenin başında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını beklerken, çıkan sonuç şaşırttı.Sağlık kurumunun bir numaralı hikayesi ise sivrisinekler hakkında oldu.

AMERİKALILARIN DİKKATİNİ SİVRİSİNEK ÇEKTİ

Sağlık kurumu 2020'nin en çok ilgi gören hikayesi olarak sıtma yayan Anopheles stephensi adlı bir sivrisinek türüne dikkat çektiği Dünya Sivrisinek Günü'nü seçti. CDC'nin yılı küresel salgın koronavirüsle (Covid-19) mücadele ederek geçirdiği göz önüne alındığında, kurumun sivrisinekler hakkındaki bir hikayeye ilk sırada yer vermesi ve Covid-19'un ikinci sırada bile yer almaması 'şaşırtıcı' olarak karşılandı.

"COVID-19'UN İLK SIRADA OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sosyal medyadaki birçok bulaşıcı hastalık ve küresel sağlık uzmanları da durumu ilginç buldu. Tennessee Eyalet Epidemiyolog Yardımcısı Mary-Margaret Fill sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Oh CDC... Seni seviyorum, ancak Covid-19 salgının 2020'nin en önemli küresel sağlık hikayesi olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU LİSTEYİ SİVRİSİNEK Mİ YAZDI?"

Henry J. Kaiser Aile Vakfı'nda Küresel Sağlık Politikası Yardımcı Direktörü Josh Michaud söz konusu listeyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aman tanrım. Bu listeyi sivrisinek mi yazdı?" dedi. Brigham ve Kadın Hastanesi'nde HIV Programı ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Klinik Direktörü ve Harvard Tıp Fakültesi'nde Tıp Profesörü olan Paul Sax ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,  " 1 Numara: Anopheles stephensi'nin Yayılması ve Dünyanın En Ölümcül Hayvanına Karşı Mücadele. Wow CDC ilginç bir seçim" ifadelerini kullandı. Sağlık kurumunun bu sıralama için hangi yöntemi kullandığının ise bilinmediği belirtildi.

KOVID-19  ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Öte yandan kurumun 'Küresel Sağlık Merkezi'nden 2020'de En Çok İlgi Gören Hikayeler' listesinin tamamı ise şöyle: 2 numarada 'Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı (UNAIDS) 90-90-90 hedeflerine doğru ilerliyor', 3 numarada 'CDC'nin Covid-19'a Küresel Yanıtı', 4 numarada 'Covid-19 Döneminde Tüberküloz Tedavisi' ve son olarak da 'Güçlü Ortaklıklar ve CDC Yatırımları Uganda'nın Covid-19'a Hızlı Mücadelesini Destekliyor' hikayesi yer aldı.


Son dakika haber | ABD'de sağlık alanında 2020'nin en çok ilgi gören hikayesi 'sivrisinekler' çıktı
Son dakika haber | ABD'de sağlık alanında 2020'nin en çok ilgi gören hikayesi 'sivrisinekler' çıktı
Son dakika haber | ABD'de sağlık alanında 2020'nin en çok ilgi gören hikayesi 'sivrisinekler' çıktı
Son dakika haber | ABD'de sağlık alanında 2020'nin en çok ilgi gören hikayesi 'sivrisinekler' çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Medya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber | ABD'de sağlık alanında 2020'nin en çok ilgi gören hikayesi 'sivrisinekler' çıktı - Son Dakika Dünya


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