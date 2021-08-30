Son dakika haber: ABD'de sıcak hava ile rüzgarın birleşmesi alev hortumları oluşturdu! O anlar kaydedildi

Dünya genelinde etkisini artıran sıcaklıklar, kendisini hissettirmeye devam ediyor. Amerika'nın California eyaletinin kuzeyinde aşırı sıcaklıkların etkisiyle çıkan orman yangınında alev hortumu oluştu. California İtfaiyesi tarafından paylaşılan görüntüler adeta tüyler ürpertti.
Şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve mevsim normalleri üstündeki yüksek sıcaklık sebebiyle hızla büyüyen ve söndürülemeyen orman yangınlarında bu yıl 1.66 milyon dönüm alanın yandığı açıklandı.
Yetkililer El Dorado ve Riverside bölgelerinde yeni orman yangınlarının başladığını ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığını ifade etti.
Kaynak: DHA
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