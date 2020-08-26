Son dakika haber... ABD'de şiddetli Blake protestoları devam ediyor: 3 ölü - Son Dakika

ABD'nin Wisconsin kentinde devam eden çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.

Amerikan askeri tarafından Jacob Blake'in sırtından 7 el ateş edilerek vurulmasının ardından başlayan protestolar üçüncü gününde devam ediyor. Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde dün yapılan protestolarda çatışma çıktı. Göstericiler ile silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti. Bölge Şerifi David Beth de olayları doğrulayarak, 3 kişinin vurulduğunu 2'sinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bir kişinin de yaralı olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

ABD'nin Winconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde geçtiğimiz pazar günü polisin sırtından 7 el ateş ederek vurduğu 29 yaşındaki siyahi Jacob Blake'in hastanede tedavisi devam ediyor. Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını açıklamıştı. - WASHINGTON