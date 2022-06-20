ABD'de sokak partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de sokak partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

20.06.2022 11:59

ABD'de sokak partisi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 15 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, biri polis 3 kişi yaralandı.

ABD'de sokak partisi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 15 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, biri polis 3 kişi yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington, D.C.'de Afrika asıllı ABD'lilerin özgürlüklerine kavuşmasının kutlandığı Juneteenth çerçevesinde düzenlenen sokak partisinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı öncesi bilinmeyen bir nedenle kargaşa yaşanması üzerine onlarca polis memurunun olay yerine geldiği ve sonrasında silah seslerinin duyulduğu öğrenildi. Saldırı nedeniyle panikleyen kalabalık etrafa kaçışırken büyük bir kaos yaşandı. Polis şefi Robert Contee olaya yaptığı açıklamada, saldırıda 15 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini, biri polis 3 kişinin yaralandığını söyledi. Olayın ardından polis ekiplerinin bölgeyi güvenlik kordonuna aldığını ifade eden Contee, saldırıda herhangi bir kişinin hedef alınıp alınmadığının henüz bilinmediğini kaydetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
ABD'de bina çöktü: 1 ölü, 4 yaralı ABD'de bina çöktü: 1 ölü, 4 yaralı Bulgaristanlı aile Kütahya'da trafik kazası yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Bulgaristanlı aile Kütahya'da trafik kazası yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de sokak partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:54 Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:49:06. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de sokak partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement