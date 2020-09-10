Son dakika haber! ABD'de yangın bilançosu 7 ölü, 200 orman kül oldu - Son Dakika

ABD'de yangın bilançosu 7 ölü, 200 orman kül oldu

ABD, (DHA)- ABD'de batı kıyısında devam eden yangında bilançonun ağırlaştığı, 200 ormanın kül olduğu ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de farklı bölgelerde devam eden yangında bilanço ağırlaşıyor. Ülkenin California eyaletinde farklı bölgelerde devam eden orman yangınları 144 bin dönüm araziyi kül ederken, San Francisco kentinde gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi. Gökyüzündeki renk değişiminin eyaletinin kuzeyindeki Mendocino Ulusal Ormanı yakınlarındaki yangın nedeniyle olduğu belirtildi. ABD'nin batı kıyısında 9 eyalette itfaiye ekiplerinin mücadele ettiği yangında 200 orman kül olurken, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

MEDFORD'DA OHAL İLAN EDİLDİ

Öte yandan Oregon eyaletinin Marion bölgesinde ise bir araçta 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Bölge şerifi, başka cansız bedenlerin de bulunmasından endişe ettiğini belirtti. Eyaletin Medford şehrinde evlerin yakınında başlayan 'Almeda' yangının başlangıç noktasına yakın bir yerde başka bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğu belirtildi. Yetkililer, yangının çok hızlı hareket etmesi nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangınla mücadelede zorlandıklarını aktardı. Ayrıca yetkililerin, insanların evlerini terk etmelerini sağlamak için kapı kapı dolaştığı ancak bazı kişilerin bunu reddettiği ve akıbetlerinin bilinmediği ifade edildi. Oregon Valisi Kate Brown ise kontrol edilemeyen yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildiğini duyurdu.