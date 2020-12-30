Son dakika haber! ABD'de yeni seçilen Kongre üyesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Luke Letlow, Louisiana'nın 5. bölgesinin temsilcisi seçilmiş ve Cumhuriyetçi Ralph Abraham'ın yerine geçmişti.

BBC'nin haberine göre, Louisiana eyaletinden seçilen Cumhuriyetçi Letlow, ABD Kongresinin Kovid-19'dan hayatını kaybeden ilk üyesi oldu.

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