Son dakika haber | ABD'de yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Son dakika habere göre ABD'nin California eyaletinde yaz fırtınası nedeniyle yıldırım düşmesi sonucu orman yangınlarının çıktığı belirtildi.
ABD'nin California eyaletinde yaz fırtınası nedeniyle yıldırım düşmesi sonucu orman yangınlarının çıktığı belirtildi.
ABD'nin California eyaletinde gece saatlerinde etkili olan yaz fırtınası gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım getirdi. Gece boyunca yüzlerce yıldırım düştüğü belirtilen California'da yıldırım düşmesi nedeniyle orman yangınlarının çıktığı bildirildi. Eyaletin Los Angeles kentinde yaşayan yüzlerce kişi orman yangını nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Angeles Ulusal Ormanı'nda 4 bin 500'den fazla evin risk altında olduğu öğrenildi. Rüzgar ve yıldırım düşmesinin yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ifade edildi. - CALİFORNİA
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:20
Kaynak: İHA
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