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Son dakika haber: ABD, DEAŞ-H terör örgütü elebaşına yönelik bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu - Son Dakika

Son dakika haber: ABD, DEAŞ-H terör örgütü elebaşına yönelik bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu

10.02.2022 03:08
Son dakika haber: ABD, DEAŞ-H terör örgütü elebaşına yönelik bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da faaliyet gösteren DEAŞ-H elebaşı Şahab el-Muhacir olarak da bilinen Sanaullah Gafari ve 26 Ağustos'ta 2021'de Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanındaki bombalı saldırıdan sorumlu olanlara yönelik bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da faaliyet gösteren DEAŞ-H elebaşı Şahab el-Muhacir olarak da bilinen Sanaullah Gafari ve 26 Ağustos'ta 2021'de Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanındaki bombalı saldırıdan sorumlu olanlara yönelik bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu.

ABD yönetimi, 2015'te Küresel Özel Terör Örgütü listesine eklediği DEAŞ-H örgütünün elebaşına yönelik arama başlattı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından yönetilen Adalet için Ödül Programı, Şahab el-Muhacir olarak da bilinen DEAŞ-H elebaşı Sanaullah Gafari'nin kimliğini veya yerini gösteren ve 26 Ağustos 2021'deki Kabil havaalanındaki terör saldırısından sorumlu olanların herhangi bir ülkede tutuklanmasına veya mahkum edilmesine yol açan her bir bilgi için 10 milyon dolara kadar ödül veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, DEAŞ'ın çekirdek kadrosunun Gafari'yi Haziran 2020'de DEAŞ-H terör örgütünün elebaşı olarak atadığı ifade edildi.

Gafari'nin, Afganistan'daki tüm DEAŞ-H operasyonlarını onaylamaktan ve o operasyonlar için fon ayarlamaktan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, "22 Kasım 2021'de Dışişleri Bakanlığı, Gafari'yi, 13224 nolu Başkanlık Kararnamesi ile Özel Küresel Terörist Listesine ekledi." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin sonuna doğru 26 Ağustos 2021'de Kabil Hamid Karzai Havaalanının kapısında bombalı saldırı düzenlenmiş ve 13 ABD askeri ile 170 Afgan hayatını kaybetmişti.

18 ABD askeri dahil 150'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıyı DEAŞ-H üstlenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı DEAŞ-H terör örgütünü 29 Eylül 2015'te Küresel Terör Örgütü Listesi'ne almıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ABD, DEAŞ-H terör örgütü elebaşına yönelik bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu - Son Dakika


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