Son dakika haber: ABD'deki Kongre baskını için açılan ilk dava mahkumiyetle sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: ABD'deki Kongre baskını için açılan ilk dava mahkumiyetle sonuçlandı

09.03.2022 01:18
Son dakika haber: ABD'deki Kongre baskını için açılan ilk dava mahkumiyetle sonuçlandı

Son dakika haberi: NEW ABD'de 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınıyla ilgili açılan ilk davanın mahkumiyetle sonuçlandığı bildirildi.

NEW ABD'de 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınıyla ilgili açılan ilk davanın mahkumiyetle sonuçlandığı bildirildi.

Baskınının yaşandığı gün Texas'tan gelerek Kongre binasına girenler arasında bulunan Guy Wesley Reffitt'in "tabanca ile saldırmaktan" mahkum edildiği belirtildi.

Mahkeme jürisinin 3 saatlik bir fikir alışverişinin ardından Reffitt'i, Kongre'nin 6 Ocak 2021'deki Seçim Kurulu oylamasını engellemek, Kongre binasını koruyan polis memurlarına müdahale etmek ve iki genç çocuğunu tehdit etmekten suçlu bulduğu ifade edildi.

Kararın devam eden bir çok Kongre saldırısı davası için örnek teşkil edebileceği ve Adalet Bakanlığı savcılarına savunma müzakerelerinde daha fazla avantaj sağlayabileceği kaydedildi.

Teksas, Wylie'den 49 yaşındaki Reffitt, geçen hafta başlayan duruşmasında ifade vermeyi reddetmişti.

Karara çok az tepki gösteren Kongre baskını göstericisinin cezasının 8 Haziran'da başlayacağı, 20 yıl gibi bir hapis cezası alacak olsa da hapiste geçireceği sürenin çok daha az olacağı vurgulandı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika... ABD'de toptan eşya stokları ocakta yükselişini sürdürdü Son dakika... ABD'de toptan eşya stokları ocakta yükselişini sürdürdü ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ABD'deki Kongre baskını için açılan ilk dava mahkumiyetle sonuçlandı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 01:26:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: ABD'deki Kongre baskını için açılan ilk dava mahkumiyetle sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement