Son dakika haber! ABD'den Dayton Anlaşması'nın yıl dönümünde Bosna Hersek yönetimine reform çağrısı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerine yönetim reformunu gerçekleştirerek ülkenin "Avro-Atlantik entegrasyonunu" sağlamaları çağrısında bulundu.

Biegun, 1995'te Ohio'nun Dayton kentindeki Wright- Patterson Hava Üssü'nde imzalanan ve Bosna Savaşı'nı sonlandıran Dayton Anlaşması'nın 25'inci yıl dönümü münasebetiyle Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Milorad Dodik, Zeljko Komsic ve Sefik Dzaferovic ile çevrim içi görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Biegun ile Konsey üyelerinin batı Balkanlar'daki barış ve istikrarı ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Yardımcısı, Konsey üyelerine Bosna Hersek'in Avro-Atlantik entegrasyonunu sağlayacak yönetim reformlarını gerçekleştirerek verilen barış sözlerinin tam olarak yerine getirilmesi çağrısında bulundu." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, görüşmede tarafların Bosna Hersek'teki kalıcı istikrar, etkili yönetişim ve liderlerin hesap verebilirliği konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yüz binlerce kişinin yaşamını yitirdiği kanlı savaş, ABD'nin Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde bulunan Wright-Paterson Hava Üssü'nde 21 Kasım 1995'te paraf edilen ve 14 Aralık 1995'te Fransa'nın başkenti Paris'te Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman tarafından imzalanan Dayton Barış Anlaşması ile son bulmuştu.

Dayton Anlaşması, silahları susturmayı başarsa da ülkeye dünyadaki en karmaşık siyasi sistemlerden birini getirdi. Anlaşma sonrasında kurulan Devlet Başkanlığı Konseyi, Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere üç üyeden oluşuyor. Dört yılda bir yapılan seçimlerde belirlenen üyeler, 8 aylığına dönüşümlü Konsey başkanlığı yapıyor.