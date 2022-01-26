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Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Ukrayna-Rusya krizini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Ukrayna-Rusya krizini değerlendirdi Açıklaması

26.01.2022 19:43
Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Ukrayna-Rusya krizini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal, sabotaj, yıkım ve korkutma dahil birçok şekilde güç kullanımına kalkışabileceğinin altını çizerek, Ukrayna'yı desteklemek için harekete geçmeye hazır olmak gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal, sabotaj, yıkım ve korkutma dahil birçok şekilde güç kullanımına kalkışabileceğinin altını çizerek, Ukrayna'yı desteklemek için harekete geçmeye hazır olmak gerektiğini söyledi.

Yalta Avrupa Stratejisi adlı düşünce kuruluşunun çevrim içi panelinde konuşan Sherman, Rusya-Ukrayna krizi ve ABD'nin bu konudaki pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sherman, "Bir Rus askerinin Ukrayna'ya girmesi bile çok ciddi bir mesele, çünkü uluslararası güvenliğin tüm ilkelerini ihlal ediyor, başka bir ülkenin pervasızca davranabileceği anlamına geliyor ki bunun Ukrayna ve Avrupa için muazzam sonuçları olur. Aynı zamanda bu tüm dünyaya, diğer otokratların böyle bir pervasızlıkla hareket edebilecekleri ve uzun var olan egemenlik, toprak bütünlüğü, bir ülkenin kendi geleceğini tayin ve ittifaklarını seçme hakkına ilişkin prensipleri de ihlal edebilecekleri mesajını veriyor." dedi.

Rusya'nın muhtemel harekat senaryolarına ilişkin soru üzerine Sherman, "Hibrit saldırılar, yıkım ve sabotajlar, korkutma gibi tüm bu senaryoları göz önünde bulunduruyoruz. Rusya'nın bunun bedelinin ağır olacağını anlaması için Ukrayna'yı desteklemek üzere harekete geçmeye hazır olmalıyız." diye konuştu.

ABD öncülüğündeki Moskova'ya karşı ortaya atılan yaptırım gibi caydırıcılık unsurlarının işe yaramaması durumunda bir B planlarının olup olmadığına ilişkin soruya Sherman, bunun oldukça kaygı verici olacağı yanıtını verdi.

Sherman, NATO'nun doğu kanat ülkelerine yönelik birçok hazırlık yaptığını belirtti ve ABD'nin de bu kapsamda 8 bin 500 askerini teyakkuza geçirdiğini vurguladı.

Herhangi bir askeri girişim durumunda, Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlar getirileceğine dikkati çeken Sherman, aynı zamanda Ukrayna'ya savunma silahları vermeye de devam edeceklerini belirtti.

Enerji konusunun Rusya için de riski var

Rusya'nın Avrupa ülkelerini enerji arzı ile tehdit ettiğine yönelik soru üzerine Sherman, Moskova'nın enerjiyi koz olarak kullanmasına karşı ABD'nin Avrupa ülkeleri için alternatif seçenekler konusunda çalışmalar yaptığını söyledi.

Sherman, enerji konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada hep Avrupa için söz konusu riskleri değerlendiriyoruz. Bunun Rusya için de riski var. Ellerindeki enerjiyi satmaları, Avrupa'da piyasaya sürmeleri ve bunun için ödeme almaları gerekiyor. Ekonomileri için buna ihtiyaçları var. Ekonomileri için çok kritik. Yani karşılıklı olarak birbirine bağımlılık durumu var. Sizin enerji için Rusya'ya ihtiyaç duyduğunuz kadar Rusya'nın da bu gaz ve petrol gelirlerine ihtiyacı var."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Ukrayna-Rusya krizini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Ukrayna-Rusya krizini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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