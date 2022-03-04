ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'ye geldi - Son Dakika

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'ye geldi.

ABD'li Bakan Yardımcısı Sherman, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 16.00'da Washington'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş terminalinde konsolosluk görevlileri tarafından karşılanan ABD'li Bakan Yardımcısı daha sonra araçla havalimanından ayrıldı. Konuk Bakan Yardımcısının yarın saat 10.00'da THY uçağıyla Ankara'ya gideceği öğrenildi. Bugün ve yarın gerçekleştireceği temaslarla Türkiye'deki ziyaretini tamamlayacak olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman buradan İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'a gidecek.