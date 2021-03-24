ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundaki görüşme öncesinde açıklama yapan von der Leyen, AB ile ABD arasında yeni bir küresel gündem biçimlendirmek istediklerini söyledi.

Görüşecekleri konuları Kovid-19 salgınıyla mücadele, AB ile ABD arasındaki gümrük vergileri ve ticaret ile iklim değişikliği şeklinde sıralayan von der Leyen, ortak uluslararası ilişkiler ve güvenlik konularını da ele alacaklarını bildirdi.

Von der Leyen, "Bu konular arasında tabii ki NATO da var. AB ile NATO arasında mükemmel bir ilişki bulunuyor. Görüşeceğimiz başlıklar arasında Çin, Rusya, Türkiye ile ilişkilerimiz, Batı Balkanlar ile ilişkilerimiz de yer alıyor." dedi.

Ortak endişeleri paylaştıklarını aktaran von der Leyen, "Sınırlarımızın ötesinde birlikte çalışmak için fırsatları da aramalıyız. Zorluklarla etkili şekilde başa çıkmak için daha güçlü çabalar gerekli." diye konuştu.

Özgür Avrupa hedefi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da ülkesinin ittifaklarını ve ortaklıklarını yeniden canlandırmak istediğini, bu nedenle Brüksel'e geldiğini söyledi.

Blinken, "ABD, ortak sınamaları ele almak ve birlik, barış içinde, özgür bir Avrupa hedefine ulaşmak üzere müttefikleri ve AB ortaklarıyla yakın çalışacaktır." ifadesini kullandı.

Görüşecekleri başlıkları aktaran Blinken, bunlar arasında Kovid-19 salgını, iklim değişikliği, Rusya ve Çin'den gelen sınamalar ile güçlü ve adil bir ekonomik düzelme bulunduğunu bildirdi.

Blinken, "Dünyada demokrasilerin zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde ortak değerlerimizi savunmak için birlikteyiz. Şu anda demokrasinin mi yoksa otokrasinin mi en iyi yol olduğu hakkında bir tartışma devam ediyor. Bir araya gelmek ve demokrasinin sonuç verdiğini göstermek bize düşüyor." şeklinde konuştu.