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Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yarın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi bekleniyor - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yarın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi bekleniyor

31.01.2022 23:35
Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yarın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi bekleniyor

Son dakika habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapmasının beklendiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapmasının beklendiğini aktardı.

ABD'nin Rusya- Ukrayna arasındaki krize ilişkin diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yarın sabah Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmesinin beklendiği aktarıldı. Söz konusu görüşme, ABD'nin geçtiğimiz çarşamba günü güvenlik endişeleri ile ilgili Rusya'ya yazılı yanıtını sunmasından bu yana iki bakan arasındaki ilk görüşme olacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yarın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yarın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesi bekleniyor - Son Dakika
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