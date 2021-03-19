Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Somali'de seçim krizinden "kaygı duyduklarını" açıkladı - Son Dakika

Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Somali'de seçim krizinden "kaygı duyduklarını" açıkladı

19.03.2021 21:23
Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Somali'de seçim krizinden

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Somali'de seçim konusunda yaşanan krizden dolayı kaygı duyduklarını ve Somali liderlerine bir an önce parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenlemek üzere anlaşmaları çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Somali'de seçim konusunda yaşanan krizden dolayı kaygı duyduklarını ve Somali liderlerine bir an önce parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenlemek üzere anlaşmaları çağrısında bulundu.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Somali'de güvenlik, istikrar ve kalkınmayı tehdit eden bir siyasi belirsizliğe yol açan seçim konusundaki politik çıkmazdan derin kaygı duymaktadır." ifadelerine yer verdi.

Somalili siyasilerin, küçük siyasi amaçları bir kenara bırakarak Somali halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Blinken, taraflara bir an önce "şeffaf ve kucaklayıcı" seçimlerin düzenlenmesi üzerine anlaşmaya varmaları çağırısı yaptı.

Mevcut krizin, Somali'de şimdiye kadar reform, ülkenin terörle mücadele çabaları ve borçlarını ödeme yolunda kaydedilen ilerlemenin altını oyduğunu ifade eden Blinken şöyle devam etti:

"ABD, Somali halkının protesto haklarını destekliyor ve herhangi bir tarafın şiddet kullanmasına karşı çıkıyor. Somali liderlerine, ülkenin geleceğini korumak ve parlamento ile cumhurbaşkanlığı seçimlerini derhal düzenlemek üzere anlaşmaya varmaları çağırısında bulunuyoruz."

8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmaya devam eden Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı düzenlenen protestolar ülkede gerilimi artırmıştı.

Yönetim ve muhalefet arasındaki gerilim

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle yönetim ve muhalefet arasında gerilim devam ediyor. Cumhurbaşkanı, düzenlemeler konusunda muhalefetle uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle seçimin planlanan tarihte yapılamadığını savunmuş, muhalefet ise Cumhurbaşkanı Fermacu'nun görevini devretmek istemediğini iddia etmişti.

Ülkede 19 Şubat'ta çıkan olaylarda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu en az 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar sonrası hükümet, söz konusu şiddet olaylarıyla ilgili bağımsız bir soruşturma komisyonu kurmayı kabul etmiş, gösterilerin güvenliği dahil anayasal hakları korumayı garanti etmişti.

Ülkedeki seçim yöntemine yönelik kriz sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamento, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Somali'de seçim krizinden 'kaygı duyduklarını' açıkladı - Son Dakika


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