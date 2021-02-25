Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonla görüştü
25.02.2021 23:18
Edinilen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, bölgesel ve uluslararası zorluklarla ilgili işbirliğinin ele alındığı belirtildi.
(İHA)
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