Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, koronavirüslü birisiyle teması sonrası karantinaya girdi - Son Dakika

Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, koronavirüslü birisiyle teması sonrası karantinaya girdi

16.12.2020 20:33
Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, koronavirüslü birisiyle teması sonrası karantinaya girdi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, kimliği açıklanmayan ve koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle teması sonrası karantinaya girdiği duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, kimliği açıklanmayan ve koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle teması sonrası karantinaya girdiği duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pompeo'nun koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi ile teması sonrası karantinaya girdiği duyuruldu. Pompeo'nun koronavirüs testinin negatif çıktığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sekreter Pompeo'nun koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temasa geçtiği belirlendi. Gizlilik nedeniyle o kişinin kimliğini açıklayamıyoruz" denildi.


Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, koronavirüslü birisiyle teması sonrası karantinaya girdi

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, koronavirüslü birisiyle teması sonrası karantinaya girdi - Son Dakika Dünya


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