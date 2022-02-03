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Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor - Son Dakika

Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor

03.02.2022 23:25
Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor

Son dakika haberler... ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini değerlendirerek, Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinin bölgesel istikrarı güçlendirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini değerlendirerek, Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinin bölgesel istikrarı güçlendirdiğini söyledi.

Günlük basın toplantısında Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini değerlendirdi.

Erdoğan'ın Kiev ziyaretinin NATO müttefiki Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğini ortaya koyduğunu belirten Price, "Bunun bölgesel istikrarı ve Ukrayna'nın kendini savunma kabiliyetini güçlendirdiğini düşünüyoruz." dedi.

Price şöyle devam etti:

"Biz kendimiz Ukrayna'ya eşi görülmemiş düzeyde savunma, güvenlik yardımı sağladığımız gibi, NATO müttefiklerimize de Ukraynalı ortaklarımıza ABD menşeli ekipmanı sağlama yetkisi verdik ve ortakları ve müttefikleri, olası bir Rus işgalini caydırmak için, Rusya'nın saldırganlığına direnmeleri için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya genel olarak teşvik ediyoruz."

Rusya'yı yürüttüğü "dezenformasyon kampanyası"nı durdurmaya ve barışçıl bir çözüm için diplomasi ve diyaloga girmeye çağırdıklarını ifade eden Price, Rus istihbaratının, televizyon, radyo, sosyal medya ve konferans gibi platformlarda geniş bir dezenformasyon ve propaganda çabası içinde olduğunu bildiklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor - Son Dakika


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