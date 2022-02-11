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Son dakika haber | ABD, Endonezya'ya 13,9 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı satışına onay verdi - Son Dakika

Son dakika haber | ABD, Endonezya'ya 13,9 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı satışına onay verdi

11.02.2022 00:46
Son dakika haber | ABD, Endonezya'ya 13,9 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı satışına onay verdi

Son dakika haberler: ABD Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'ya 13,9 milyar dolar değerinde F-15ID tipi savaş uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'ya 13,9 milyar dolar değerinde F-15ID tipi savaş uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışını onayladı.

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'ya tahmini değeri 13,9 milyar dolar olan F-15ID savaş uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 36 adet F-15ID uçağı ile 87 yedek motor ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, satışın Endonezya'nın güvenliğine önemli katkı sağlayacağı ancak bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD, Endonezya'ya 13,9 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı satışına onay verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | ABD, Endonezya'ya 13,9 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı satışına onay verdi - Son Dakika
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