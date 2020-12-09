Son dakika haber... Petrol aşı iyimserliğiyle yüzde 1.0'en çok yükseldi

Yatırımcıların, ABD ve Avrupa'dan gelen ekonomiyi kapatma ve kısıtlamalara bağlı talep kaygılarına odaklandığı emtia piyasalarında, Covid-19 aşılamalarına ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişi, özellikle yaygın aşılamanın Birleşik Krallık ve Rusya'da başlaması ve ABD ve Almanya'nın da bahar aylarına kadar yeterli sayıda kişinin aşılanmasının tamamlanacağını açıklamaları destekledi.