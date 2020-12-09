Son dakika haber... Petrol aşı iyimserliğiyle yüzde 1.0'en çok yükseldi

Yatırımcıların, ABD ve Avrupa'dan gelen ekonomiyi kapatma ve kısıtlamalara bağlı talep kaygılarına odaklandığı emtia piyasalarında, Covid-19 aşılamalarına ilişkin haberlerin yarattığı iyimserlikle petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.
Petrol fiyatlarındaki yükselişi, özellikle yaygın aşılamanın Birleşik Krallık ve Rusya'da başlaması ve ABD ve Almanya'nın da bahar aylarına kadar yeterli sayıda kişinin aşılanmasının tamamlanacağını açıklamaları destekledi.Gelişmelerle Şubat teslimi Brent petrol yüzde 1.23 artışla varil başına 49.44 dollara, Ocak teslimi Batı Teksas hampetrolü de yüzde 1.27 artışla varil başına 46.18 dolara yükseldi.ABD hampetrol stokları, 4 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 100,000 bin varil yükseldi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler ise 1 milyon 800,000 varil geriledi.API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 4 milyon 400,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 300,000 varil yükseldi.
- Kaynak: DHA
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