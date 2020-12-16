Son dakika haber... ABD hampetrol stokları 1.97 milyon varil yükseldi

ABD hampetrol stokları, 11 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 970,000 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler ise 165,000 varil geriledi.