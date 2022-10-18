Son dakika haber | ABD: "İran dronlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var""İran'ın Rusya'ya İHA tedariki BM kararlarını ihlal ediyor" - Son Dakika
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Son dakika haber | ABD: "İran dronlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var""İran'ın Rusya'ya İHA tedariki BM kararlarını ihlal ediyor"

18.10.2022 20:08

Son dakika gündem haberine göre - ABD: "İran dronlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var" "İran'ın Rusya'ya İHA tedariki BM kararlarını ihlal ediyor" ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İran yapımı dronların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığını işaret ederek, "Rusya'nın bunları hem askeri...

- ABD: "İran dronlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var"

"İran'ın Rusya'ya İHA tedariki BM kararlarını ihlal ediyor"

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, İran yapımı dronların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığını işaret ederek, "Rusya'nın bunları hem askeri hem de sivil hedeflere karşı kullandığına dair kapsamlı kanıtlar var" dedi. Patel ayrıca Fransa ve İngiltere'nin İran'ın Rusya'ya İHA'ları tedarik etmesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiği yönündeki değerlendirmesini sunduğunu belirterek, "Bu bizim de hemfikir olduğumuz bir şey" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran yapımı dronların Rusya tarafından Ukrayna'daki savaşta kullanılmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Sözcü Patel, "İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere Rusya'ya İHA satmayı planladığı konusunda Temmuz ayından beri uyarıda bulunuyoruz. Rusya'nın İran'dan insansız hava araçları aldığını da kamuoyuna açıkladık. Bunun Rusya'nın çeşitli türlerde yüzlerce İran İHA'sını ithal etme planının bir parçası olduğunu ve Rus operatörlerin bu sistemlerin nasıl kullanılacağı konusunda İran'da eğitim almaya devam ettiğini söyledik" dedi. Patel, "Rusya'nın bunları hem askeri hem de sivil hedeflere karşı kullandığına dair kapsamlı kanıtlar var. Hepiniz, bahsettiğiniz gibi İran yapımına benzeyen insansız hava araçlarının Kiev şehir merkezini vurduğuna dair raporları gördünüz" diye konuştu.

İran ile iş birliğine karşı yaptırım uyarısı

Patel, "Rusya'nın İran'la ittifakını derinleştirmesi, tüm dünyanın özellikle de bölgede ve dünyada derin bir tehdit olarak görülmesi ve herhangi bir ülkenin çok yakından ilgilenmesi gereken bir şey. Bu, kendi tarafımızda yakından izlemeye devam ettiğimiz bir konu ve İran'ın Rusya'ya yönelik tehlikeli silah tedarikini ele almak için Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz. İran'la insansız hava araçları veya balistik füze geliştirme veya İran'dan Rusya'ya silah akışıyla herhangi bir bağlantısı olabilecek şekilde iş yapan herkes çok dikkatli olmalı ve gereken özeni göstermelidir. ABD, faillere karşı yaptırım uygulamaktan veya harekete geçmekten çekinmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"İran'ın Rusya'ya İHA tedariki BM kararlarını ihlal ediyor"

Başka bir gazetecinin "Yönetimin görüşleri, Rusya'nın veya İran'ın herhangi bir uluslararası hukuku veya uluslararası kısıtlamayı ihlal ettiği yönünde mi?" sorusuna yönelik Patel, "Fransız ve İngiliz müttefiklerimiz, İran'ın Rusya'ya bu İHA'ları tedarik etmesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararını ihlal ettiği değerlendirmesini kamuoyuna sundu ve bu bizim de hemfikir olduğumuz bir şey" şeklinde yanıt verdi.

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İhlas Haber Ajansı, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD: 'İran dronlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var''İran'ın Rusya'ya İHA tedariki BM kararlarını ihlal ediyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | ABD: "İran dronlarının Ukrayna'da kullanıldığına dair kapsamlı kanıtlar var""İran'ın Rusya'ya İHA tedariki BM kararlarını ihlal ediyor" - Son Dakika
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