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Son dakika haber: ABD, Kabil Havaalanı'nda asker bırakıp bırakmayacağını değerlendiriyor - Son Dakika

Son dakika haber: ABD, Kabil Havaalanı'nda asker bırakıp bırakmayacağını değerlendiriyor

30.06.2021 00:55
Son dakika haber: ABD, Kabil Havaalanı'nda asker bırakıp bırakmayacağını değerlendiriyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, halen Afganistan'ın Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nda ABD askerlerinin bulunduğunu ve bu askerlerin oradan çekilip çekilmeyeceği konusunda henüz net bir karar olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, halen Afganistan'ın Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nda ABD askerlerinin bulunduğunu ve bu askerlerin oradan çekilip çekilmeyeceği konusunda henüz net bir karar olmadığını söyledi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci hızla devam ederken, Başkan Joe Biden yönetimi, Afganistan'da ABD diplomatlarını korumak için ülkede ne kadar asker bırakacağını değerlendirmeye devam ediyor.

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD'nin çekilme sonrasında diplomatik misyonu koruma ve Afgan ordusu ile ikili ilişkileri sürdürmekten başka bir misyonunun olmayacağını belirtti.

Kirby, başkent Kabil'de Amerikan Büyükelçiliğini korumak için kaç asker bırakacaklarını henüz netleştirmediklerini ifade ederken, "Bahsettiğimiz yerin Afganistan olduğunun farkındayım. Diğer ülkelerde olduğu gibi küçük bir Deniz Piyade Birliği bırakmayacağımızı beklersiniz. Bir sayı üzerinde çalışılıyor ancak bu henüz sonuçlandırılmış değil." dedi.

ABD'nin Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nın korunması için havaalanında asker bırakacağı iddialarına ilişkin bir soruya Kirby, "Halen orada askerimiz var ama orada gelecekte nasıl bir durum ortaya çıkacak henüz net değil. Bunları değerlendiriyoruz." yanıtını verdi.

Kirby, Hamid Karzai havaalanında kalan askerlerin çekilip çekilmeyeceğine dair bir soruya ise bu konuda da çalışmaların yapıldığını ancak henüz net bir karara varılmadığını dile getirdi.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) en son açıklamasına göre, çekilmenin yüzde 50'den fazlası tamamlandı ve 6 askeri üs Afgan güçlerine teslim edildi ancak komutanlık çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamadı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Asker, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ABD, Kabil Havaalanı'nda asker bırakıp bırakmayacağını değerlendiriyor - Son Dakika


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