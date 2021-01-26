Son dakika haber! ABD'li milyarderlerin serveti Kovid-19 salgını sürecinde 1,1 trilyon dolar arttı - Son Dakika

Son dakika haber! ABD'li milyarderlerin serveti Kovid-19 salgını sürecinde 1,1 trilyon dolar arttı

26.01.2021 20:11
Son dakika haber! ABD'li milyarderlerin serveti Kovid-19 salgını sürecinde 1,1 trilyon dolar arttı, System.String[]

Son dakika haberi: ABD'li 660 milyarderlerin serveti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu son 10 aylık süreçte 1,1 trilyon dolar artarak toplam 4,1 trilyon dolara ulaştı.

ABD'li 660 milyarderlerin serveti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu son 10 aylık süreçte 1,1 trilyon dolar artarak toplam 4,1 trilyon dolara ulaştı.

Vergi Adaleti için Amerikalılar (Americans for Tax Fairness) ve Politika Çalışmaları Enstitüsü (IPS) tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19 salgınının neden olduğu krize rağmen Amerikalı milyarderlerin servetlerini artırdığına dikkat çekildi.

ABD'li 660 milyarderin toplam servetinin Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı 18 Mart 2020'de 3 trilyon doların biraz altında olduğu anımsatılan açıklamada, söz konusu milyarderlerin servetinin 18 Ocak itibarıyla 4,1 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.

Milyarderlerin serveti alt gelirli Amerikalıların servetinin neredeyse 2 katı

Açıklamada, ABD'li milyarderlerin Kovid-19 salgınının etkili olduğu 10 aylık süreçte servetlerini 1,1 trilyon dolar artırdığı ve bunun yaklaşık yüzde 40'lık bir artışa denk geldiği kaydedildi.

Milyarderlerin toplam servetinin, alt gelir grubundan 165 milyon Amerikalının 2,4 trilyon dolar olan toplam servetinin 3'te 2'sinden daha fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, milyarderlerin salgın döneminde servetlerine kattığı 1,1 trilyon dolarla, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik sunduğu 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinde yer alan bazı yardımların karşılanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Tesla ve Space X şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın bu dönemde serveti en çok artıran milyarder olduğu belirtilerek, Musk'ın Mart 2020'den bu yana servetini yüzde 628,5 oranında artırdığı kaydedildi. Musk'ın 18 Mart 2020'de 24,6 milyar dolar olan serveti, 18 Ocak itibarıyla 179,2 milyar dolara yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Vergi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! ABD'li milyarderlerin serveti Kovid-19 salgını sürecinde 1,1 trilyon dolar arttı - Son Dakika Ekonomi


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