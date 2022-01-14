Son dakika haber! ABD'li yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da "yanıltma operasyonu" yapmaya hazırlandığını iddia etti - Son Dakika

ABD'li bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale zemin hazırlamak üzere bir grup ajanını doğu Ukrayna'da "yanıltma operasyonu" düzenlemek üzere önceden konuşlandırdığını iddia etti.

CNN televizyonuna konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkili, "ABD'nin elinde Rusya'nın bir grup ajanını doğu Ukrayna'da yanıltma operasyonu düzenlemek üzere önceden konuşlandırdığını gösteren bilgiler var." iddiasını ortaya attı.

Söz konusu yetkili, Rus ajanlarının şehir savaşları ve Rusya'nın kendi vekil güçlerine karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için patlayıcı kullanımı konusunda eğitimli olduklarına dair kanıtlara ulaştıklarını ileri sürdü.

Haberde, yetkilinin, "Rus ordusu, bu faaliyetlere ocak ortası ile şubat ortası arasında başlayabilecek bir işgalden birkaç hafta önce başlamayı planlıyor." şeklindeki ifadesi de yer aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, söz konusu iddiayı dile getirmiş ve Rusya'yı uyarmıştı.

Sullivan, "İstihbarat topluluğumuz, Rusya'nın bir işgal bahanesi üretmek için zemin hazırladığına dair bilgilere ulaştı. Bu oyunu 2014'te de gördük. Bu oyunu tekrar hazırlıyorlar ve önümüzdeki 24 saat boyunca basınla paylaşmak üzere işgal için potansiyel bahane olarak gördüğümüz bu istihbarat hakkında daha fazla ayrıntı elimize geçecek." değerlendirmesini yapmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da benzer şekilde "Rus özel güçlerinin Ukrayna'yı işgal etmek amacıyla Rus kuvvetlerine karşı provokasyonlar hazırladığını" iddia eden açıklama yapmıştı.