Son dakika haber | ABD'nin başkenti Washington DC'de Trump karşıtı heykeller dikildi - Son Dakika

Son dakika haber | ABD'nin başkenti Washington DC'de Trump karşıtı heykeller dikildi

Son dakika haberlerine göre ABD'nin başkenti Washington DC'de, Başkan Donald Trump'ı "sivil haklar ve özgürlükleri yok eden adam" olarak betimleyen heykeller dikildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Başkan Donald Trump'ı "sivil haklar ve özgürlükleri yok eden adam" olarak betimleyen heykeller dikildi.

"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Kendilerine "Trump Heykelleri Girişimi" ismi veren bir grup sanatçının yaptığı heykeller Washington DC'nin farklı konumlarında yer aldı.

Trump'ın ülkedeki polis şiddeti karşıtı gösteriler esnasında, Beyaz Saray'ın karşısındaki kilise önünde elinde İncil ile poz vermesine tepki olarak dikilen bir heykelde Trump'ın pozu sırasında, polisin de elinde "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" pankartı taşıyan bir göstericiyi dövdüğü tasvir edildi. Freedom Plaza olarak bilinen konuma dikilen heykelin kaidesine de "Poser (Pozcu)" yazıldı.

Washington DC'deki Trump Hotel önüne dikilen bir başka heykelde ise Trump'ın gösteriler esnasında Beyaz Saray'daki sığınağa götürülmesine gönderme yapıldı. Trump'ın elinde bir oyuncak ayı ile yerde otururken tasvir edildiği heykelin kaidesine de "Bunker (Sığınak)" yazıldı.

Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına rağmen çocukların okula gitmesi ısrarına atıfta bulunulan başka bir heykelde de Trump'ın elinde golf sopası tutarken, yüzünde maske olan bir çocuğa da "okula git" demesi tasvir edildi.

Söz konusu 3 heykelin kaidesinde ise "ABD Başkanı Donald Trump. Sivil hakları ve özgürlükleri yok eden adam." ifadesi yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 00:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ABD'nin başkenti Washington DC'de Trump karşıtı heykeller dikildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 07:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | ABD'nin başkenti Washington DC'de Trump karşıtı heykeller dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]