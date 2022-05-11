Son dakika haber... Filistin, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin İsrail'in yapacağı soruşturmayı kabul etmeyecek - Son Dakika
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Son dakika haber... Filistin, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin İsrail'in yapacağı soruşturmayı kabul etmeyecek

11.05.2022 18:00
Son dakika haber... Filistin, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin İsrail'in yapacağı soruşturmayı kabul etmeyecek

Edinilen son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, Al Jazeera çalışanı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin İsrail'in yapacağı soruşturmayı kabul etmeyeceklerini belirterek uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, Al Jazeera çalışanı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin İsrail'in yapacağı soruşturmayı kabul etmeyeceklerini belirterek uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısı yaptı.

Mansour, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ebu Akile'nin ölümünden İsrail güçlerini sorumlu tuttu.

Gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin bu olayın "bizzat suçlusu" İsrail'in yapacağı soruşturmayı kabul etmeyeceklerini söyleyen Mansour, uluslararası bağımsız bir soruşturma talep ettiklerini ifade etti.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Filistin makamları, Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin ateşinde başından vurularak hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İsrail makamlarıysa Ebu Akile'nin Filistinlilerin açtığı ateş sonucu öldürülmüş olabileceği yönünde işaretler bulunduğunu savunmuş ve Cenin Kampı'nda Filistinli silahlı kişilerin ateş açtığı görüntüleri paylaşmıştı.

Al Jazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Filistin, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine ilişkin İsrail'in yapacağı soruşturmayı kabul etmeyecek - Son Dakika


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